В ДНР продолжают освобождать оккупированные территории Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Союзные войска освободили село Криничное. Оно находится в 17 км к юго-востоку от Артемовска. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— По состоянию на 31 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 263 населенных пункта, включая Криничное, — уточнили в ведомстве.

Также в Штабе подчеркнули, что освобождение территории Донецкой Народной Республики продолжается.

Тем временем глава администрации Донецка отметил, что Украина разбросала запрещенные международными конвенциями противопехотные мины «Лепесток» на территории жилых кварталов Донецка. Они обнаружены в районе станции Рутченково, в районе площади Свободы, в районе Крытого рынка (здесь также зафиксированы многочисленные повреждения торговых точек). Кроме того, произошло минирование минами «Лепесток-1» парка кованных фигур на пересечении пр. Мира и ул. Университетской в Ворошиловском районе города.

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