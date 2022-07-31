В Донецке в результате обстрела поврежден главный православный собор

Украинские снаряды повредили здание Спасо-Преображенского собора в Донецке. Фото: пресс-служба Донецкой епархии

В Донецке в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание Спасо-Преображенского кафедрального собора. Об этом сообщают в Донецкой епархии.

- Вечером 30 июля центр Донецка сотрясался от разрывов снарядов. Один из них повредил фасад и остекление Спасо-Преображенского кафедрального собора. Двор усеян осколками, жертв нет, — сообщила пресс-служба Донецкой епархии.

Храм находится в центре Донецка — на Соборной площади по улице Артема.

Напомним, что украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка и других городов Республики. В Кировском районе по адресу: ул. Жердева, 146, 2 в жилом доме повреждена кровля и остекление окон. Также сообщается, что противопехотные мины «Лепесток» были найдены на территории парка имени Ленинского комсомола.

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