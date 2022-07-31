В Кировском районе на мине подорвался мирный житель

Противопехотные мины найдены, в том числе, в Кировском районе Донецка. Фото: Кулемзин/Тг

Мирный житель в Кировском районе получил ранение — подорвался на противопехотной мине «Лепесток», которые разбросали по городу украинские боевики. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении - подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 «Лепесток» гражданского лица – мужчины 1980 г.р. по адресу: ул. Нижнетагильская, 113, — сообщили в ведомстве.

Тем временем противопехотные мины были обнаружены в Петровском районе столицы ДНР по ул. Полупанова, ул. Электровозной, ул. Проезжей, ул. Леонидова, ул. Камвольной, ул. Бринько, а также на ж/д станции Мандрыкино.

В Киевском районе города повреждены частные жилые дома по адресу: Артемовская, 211, 213. В СЦКК также отметили, что сведения о разрушениях продолжают поступать.

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