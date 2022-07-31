Союзные войска уничтожили порядка 50 украинских боевиков

Союзные войска смогли ликвидировать военную технику, БТР, автомобильную и другую технику Фото: Дмитрий СТЕШИН

Союзные войска Донецкой и Луганской Народных Республик, а также России уничтожили порядка 50 украинских боевиков, военную технику, а также шесть огневых точек противника. Об этом сообщили в Народных милициях ДНР и ЛНР.

— Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна гаубица М–777, две гаубицы Д-30, один полевой склад боеприпасов и до 15 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе Авдеевки, — уточнили в оборонном ведомстве ДНР.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащие оборонного ведомства смогли ликвидировать до 40 человек личного состава противника, пять бронетранспортеров, пять единиц специальной автомобильной техники и две долговременные огневые точки.

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