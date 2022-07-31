Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР более 500 снарядов

За сутки в ДНР разрушено 50 домов. Фото: Кулемзин/ТГ Фото: Виктория ПОДАРОВА

Украинские вооруженные формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики 513 снарядов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, и еще девять получили ранения. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, и Горловке, в том числе один с ранее освобожденных территорий – с Владимировки. Один мирный житель погиб в Петровском районе. Повреждено 50 домов в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке и Макеевке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Также в СЦКК сообщили, что на донецком направлении противник применял – РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм и 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.

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