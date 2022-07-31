Мины «Лепесток» обнаружены в Кировском районе Донецка

Противопехотные мины обнаружены в Кировском районе Донецка. На фото — центр Донецка после атаки ВФУ. Фото: Кулемзин/ТГ

Противопехотные фугасные мины «Лепесток» были сброшены украинскими боевиками на территорию Кировского района Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Мины уже обнаружены по адресам: ул. Красная Заря, 90,106,114,123,145; ул. Южногорняцкая, 83,84,85; в поселке Жилкоп; ул. Грузинская; ул. Газеты «Комсомолец Донбасса». Однако они могут быть разбросаны и по другим улицам и районам. Адреса уточняются, — сообщил мэр.

Также градоначальник отметил, что из-за обнаруженных мин «Лепесток» в центре Донецка временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 1.

Напомним, что вчера вооруженные формирования Украины атаковали центр Донецка, выбросив под ноги мирных жителей противопехотные мины «Лепесток». ПМФ-1 обнаружены по улицам, проспектам и переулкам: Мира, Университетская, Орешкова, Ватутина, Челюскинцев, Любавина, Щорса, Богдана Хмельницкого,

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