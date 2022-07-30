ВСУ разбросали фугасные мины вокруг школы в Донецке

Обнаруженные сегодня мины-лепестки возле школы № 78 в Кировском районе города. Фото: ТГ/Кулемзин

Большое количество фугасных мин было сброшено сегодня киевскими силовиками на Донецк. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики нанесли ракетный удар по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия, - проинформировали там.

Уточняется, что «Лепестки» находят на улицах Сочинская, Правды, Пограничная, Семашко, Коммунаров, Нефтяная, Нижнетагильская, Узловая, Знаменская, Катовицкая и Бринько.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, они были обнаружены в том числе около школы № 78, расположенной в Кировском районе столицы.

Отметим, ранее сообщалось, что ВСУ также сбросили фугасные мины нажимного действия на Червоногвардейский район Макеевки по улицам Пугачева, Черняховского, Заречная и Ермощенко.

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