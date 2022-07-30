К началу отопительного сезона в Мариуполе запустят 60% котельных

В городе запустят более половины котельных. Фото: t.me/glavamariupol

Более половины котельных в Мариуполе запустят к началу отопительного сезона. Сейчас в городе активно ведут восстановительные наборы. Об этом заявил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко на встрече с жителями Комсомольского бульвара.

— На сегодняшний день уже можно говорить о том, что из 63-х городских котельных в отопительный сезон обогревать дома мариупольцев будут 37, — заявил градоначальник.

Также мэр подчеркнул, что на левобережье работают 19 бригад по восстановлению электроснабжения, 15 из которых – специалисты компании «Россети-Центр». Совместно с энергетиками Республики, российские специалисты ведут капитальные ремонтно-восстановительные работы. Также ежедневно работают бригады по налаживанию систем газоснабжения.

Глав администрации отметил, что чтобы обеспечить достаточное давление для централизованной подачи воды, специалисты обследуют и устраняют порывы на поврежденных участках трубопроводных сетей.

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