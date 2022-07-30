В ДНР наградили бойцов бригады имени Александра Захарченко

Награды военнослужащим Республики вручил лично Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.

Лидер Республики подчеркнул, что эта бригада заслуживает особого уважения.

- Это Мариуполь, это Волноваха, это Попасная в Луганской Народной Республике, - перечислил ее достижения он.

Денис Пушилин отметил, что впереди солдат ждет еще немало мужественных поступков и пожелал скорейшего наступления мира.

- Я хочу пожелать всем скорейшей победы и, конечно, самое важное - дойти до победы живыми и невредимыми, - сказал он.

Уточняется, что 25 военнослужащих бригады были отмечены медалями «За отвагу», в их числе один защитник - посмертно. Знаками отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени с мечами и «Георгиевским крестом» IV степени награжден 31 человек.

Кроме того, за заслуги перед Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях, звание Героя ДНР было присвоено лейтенанту Александру Трошину. Посмертно к званию Героя Донецкой Народной Республики представлен капитан Максим Мишарин. Награду героя вручили его вдове.

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