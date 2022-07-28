В Мариуполе заработало теле- и радиовещание

В Мариуполе в тестовом режиме заработало теле- и радиовещание. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства связи ДНР.

- Специалистами радиотелевизионного передающего центра Республики в Мариуполе выполнены мероприятия по запуску тестового вещания, - говорится в сообщении.

Транслируется вещание российских телеканалов «Первый канал», «Россия 1 Крым», «Матч!», «5 канал», «Россия Культура», «Россия 24 Крым», «НТВ», «Карусель» и других, а также республиканских и луганских. В эфире работают радиостанции: «Радио России Крым», «Маяк», «Вести ФМ». На радиочастоте 88,0 МГц - радиостанция «Маяк», 90,4 - «Радио России», 106,9 - «Вести ФМ».

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря. Сейчас в освобожденном городе налаживается мирная жизнь. По данным Штаба территориальной обороны, на сегодня на территории Донецкой Народной Республики силы русской коалиции освободили 256 городов и сел. Народная милиция республик Донбасса при поддержке российских военных продолжают наступать по нескольким направлениям.

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