ВСУ рекордное количество раз обстреляли ДНР: За сутки боевики открывали огонь 146 раз

ВСУ за сутки открывали огонь по ДНР 146 раз. Фото: СЦКК

ВСУ за сутки обстреляли ДНР 146 раз, выпустив по ее территории 842 боеприпаса. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались районы пятнадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Лозовое, Старомихайловка, Александровка и Еленовка, - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителях в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой.

Повреждено 33 домостроения в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Александровке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм, НАР 80 мм (без использования авиации).

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