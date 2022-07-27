Союзные войска ДНР, ЛНР и России уничтожили порядка 50 украинских боевиков

Военнослужащим удалось уничтожить три танка, две гаубицы и другую технику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Союзные войска Луганской и Донецкой Народной Республик, а также России продолжат уничтожать вооружение противника, а также ликвидировать украинских боевиков. Военнослужащим удалось подавить две огневые точки противника в Авдеевке и Курдюмовке. Об этом сообщили в Народных милициях ДНР и ЛНР.

— Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М-777. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка, — сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники.

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