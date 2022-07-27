ВФУ обстреляли Куйбышевский район, два человека погибли

Снаряд ВФУ попал в кровлю и парапет дома по улице Политбойцов в Киевском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка. В результате этого погибли два мирных жителя, и еще один человек получил ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате карательного обстрела Куйбышевского района погибли мирные люди: мужчина, на вид 60 лет (ул. Курчатова, 35а) и мужчина 1980 года рождения. (ул. Правовая, 84). Кроме того, на проспекте Колхозном, 1а ранена женщина 1966 года, — сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Также по улице Крапивницкого, 7 повреждены кровля, остекление, двери и линия электропередач. По улице Правовой, 84 после прямого попадания повреждены стена и остекление.

Тем временем ВФУ открыли огонь по Кировскому и Киевскому районам Донецка. В Киевском районе зафиксировано попадание в кровлю и парапет дома по адресу: улица Политбойцов, 1. В Кировском районе повреждены остекление, навес и забор по адресу: улица Дарьяльская, 29.

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