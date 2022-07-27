В Москве прошла акция-реквием ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе

К мемориалу детей-жертв войны в Донбассе возложили цветы и игрушки. Фото: Посольство ДНР в России

Акция-реквием по случаю Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе прошла в Москве на площади Донецкой Народной Республики. Общественные и политические деятели возложили и цветы к мемориалу с именами погибших детей, и запустили в небо 130 воздушных шаров — ровно столько детей погибло от рук украинских боевиков. Об этом сообщили в посольстве Республики в России.

— 130 детей в Донецкой Народной Республике погибли за эти годы. Каждый из них – это была чья-то радость, чье-то вымоленное чудо. По мирным городам Донбасса прилетают смертоносные снаряды, поставленные Западом. Но в наших силах остановить геноцид, который творит Украина в Донбассе. В наших силах сделать так, чтобы каждый виновный в боли, страданиях и гибели детей, понес заслуженное наказание, — сообщила посол ДНР в России Ольга Макеева.

По итогам видеоконференции ко Дню памяти была принята резолюция, в которой участники конференции призывают мировую общественность незамедлительно повлиять на политическое руководство Украины. Документ будет передан ведущим международным организациям для изучения.

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