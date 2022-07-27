Пять человек ранены в ДНР из-за обстрелов ВФУ

Пять мирных жителей Республики ранены из-за украинских обстрелов. На фото — повреждение снарядом дома в Горловке, где был ранен мирный житель. Фото: администрация Горловки

Украинские боевики продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику. В результате украинской агрессии ранены пять мирных жителей в трех городах ДНР. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела Кировского района по ул. Королевой, 37 (отделение банка) получили ранения мирные люди: мужчина 1990 года рождения. – осколочное ранение грудной клетки, травматический шок, доставлен в торакальное отделение больницы им. Калинина; мужчина 1992 года рождения – осколочное ранение грудной клетки, доставлен в торакальное отделение больницы им. Калинина; мужчина 1995 года рождения – осколочное ранение шеи, доставлен в хирургическое отделение больницы № 6, — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По данным СЦКК, в Никитовском районе Горловке ранен мужчина 1964 года рождения. В Ясиноватой — мужчина 1958 года рождения.

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