«Виновные должны ответить за каждого невинно убитого ребенка»: Глава ДНР рассказал о Дне скорби в Донбассе

Сегодня на Аллее ангелов стало больше цветов и игрушек — люди пришли почтить память погибших детей. Фото: ТГ/Кулемзин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что сегодня в Донецке проходит конференция, которая увековечит память погибших детей в Донбассе. На данный момент на Аллее ангелов в Донецке высечены имена 130 детей, погибших от рук кровавого киевского режима.
— Мы сами не забудем и миру не дадим забыть преступления, которые совершены украинским неонацистским режимом. Виновные должны ответить за каждого невинно убитого ребенка, — подчеркнул Денис Пушилин.
Он также отметил, что сегодня на Аллее ангелов игрушек и цветов больше, чем обычно. Неравнодушные граждане приходят туда, чтобы почтить память погибших детей.
По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в результате украинской агрессии 515 детей получили ранения различной степени тяжести, 130 — погибли.
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