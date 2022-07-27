В дирекции парка им. Щербакова выбиты стекла, над парком сработало ПВО

На территории парка имени Щербакова найдены осколки украинских снарядов. Фото: ТГ/Кулемзин

Система противовоздушной обороны сработала над парком имени Щербакова в центре Донецка. В дирекции парка выбиты стекла. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Осколки вражеского снаряда упали в парке имени Щербакова. Сработало ПВО, — уточнил мэр столицы Донецкой Народной Республики.

Тем временем с позиций украинских боевиков в Марьинке и Красногоровке в направлении жилых кварталов Донецка работает артиллерия НАТО калибром 155-мм и танки. Мэр Донецка отметил, что по улице Степаненко, 15 в Куйбышевском районе города зафиксировано прямое попадание, повреждены кровля и остекление , в том числе и в ближайших домах.

Напомним, что за сутки по ДНР выпустили более трехсот снарядов. В результате украинской агрессии ранения получили трое мирных жителей, включая одного человека из ранее освобожденного Новолуганского.

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