Под огнем ВФУ в ДНР ранены три мирных жителя

Украинские боевики продолжают обстрелы ДНР. На фото — последствия обстрела нефтебазы в Буденовском районе. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. За предыдущие сутки украинские боевики 45 раз открывали огонь по Республике, выпустив 332 снаряда. В результате этого ранения получили трое мирных жителей, в том числе один из ранее освобожденного Новолуганского. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк, Доломитное, Верхнеторецкое, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Александровка. Повреждено четыре дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке и Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

Также в ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. На ясиноватском – 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27 июля в ДНР скорбят о детях — жертвах войны в Донбассе

За время войны в Донбассе погибло 130 детей (подробнее)