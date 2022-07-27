27 июля в ДНР скорбят о детях — жертвах войны в Донбассе

Разместить голубого бумажного журавлика на своей странице может каждый. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике 27 июля вспоминают о детях, которые погибли в Донбассе из-за войны, развязанной Киевом. Эта памятная дата установлена указом Главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

— В Донецке каждый может прийти на Аллею ангелов, созданную в память об убитых детях, и возложить цветы к мемориалу. Согласно программе мероприятий, в центре Донецка вечером на бизнес-центр «Пушкинский» будет направлен проектор, на здании появятся имена всех 130 погибших детей, — сообщили в агентстве.

Цветы к Аллее ангелов возложил также глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. Сообщается, что сегодня в Республике пройдут памятные мероприятия. Почтут память погибших и в Москве.

Символ скорби — голубой бумажный журавлик. Все неравнодушные тоже могут поддержать эту акцию, поместив изображение на своих сайтах, телеграм-каналах, страницах в соцсетях.

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