В ДНР утвердили порядок доступа к жилью в отсутствие хозяев

Вскрыть двери имеют право сотрудники МЧС Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ДНР разрешили доступ к помещениям при длительном отсутствии хозяев. Соответствующее постановление № 164 принял Государственный комитет обороны страны.

Уточняется, что доступ к жилью можно получить только в том случае, когда его хозяин отсутствует более суток - в случае опасности возникновения аварийных ситуаций, разрушения дома, ухудшения качества или невозможности предоставления комуслуг. Время отсутствия собственника определят после опроса соседей из примыкающих квартир. Если таковых нет - то по итогам трехкратного посещения жилья с интервалом не менее 6 часов.

Получить доступ к помещениям может только специальная комиссия. Причем в присутствии полицейских, работников ЖЭКа и соседей. Вскрыть двери имеют право сотрудники МЧС. Восстанавливать их целостность должен подрядчик в течение одного рабочего дня. Он же отвечает за сохранность имущества хозяев. До момента восстановления двери помещение будут охранять представители военной комендатуры.

Отмечается, что такие меры приняты для упрощения процесса восстановления разрушенных обстрелами домов и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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