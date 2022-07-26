Специалисты из Чувашии наладят производство окон в ДНР

Денис Пушилин и Олег Николаев обсудили вопросы сотрудничества Донецкой Народной Республики и Чувашии. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Чувашия помогает Донбассу возрождать предприятия и налаживать производственную кооперацию. У этой Республики достаточно хорошо развит электротехнический кластер. Но что импонирует больше всего, так это то, что вместо простых предложений поставок своей продукции на Донбасс чувашские предприятия предпочли наладить производство здесь - на базе Донецкого и Торезского электротехнических заводов. В том числе, изготовление современных модульных подстанций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Денис Пушилин, который провел сегодня рабочую встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым.

Лидер ДНР рассказал, что такой же подход был предложен гостем и в сфере производства оконных и дверных блоков.

- Они очень востребованы при восстановлении жилья. Специалисты из Чувашии намерены локализовать их выпуск на нашей территории, - отметил Денис Пушилин.

По словам руководителя Донецкой Народной Республики, это действительно взаимовыгодный подход, у которого имеются все перспективы для долгого и эффективного сотрудничества.

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