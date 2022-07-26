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Политика26 июля 2022 11:08

В Москве почтят память погибших детей Донбасса высадкой роз

Их число будет равняться количеству безвременно ушедших маленьких ангелов
Ирина ДМИТРИЕВА
Россияне поименно вспомнят безвременно ушедших на небеса ангелов, чьи жизни оборвали украинские обстрелы

Россияне поименно вспомнят безвременно ушедших на небеса ангелов, чьи жизни оборвали украинские обстрелы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 27 июля, в Донском монастыре Москвы в 15:00 состоится высадка роз по числу погибших детей Донбасса. Таким образом россияне почтят память безвременно ушедших на небеса ангелов, чьи жизни оборвали украинские обстрелы.

Тем временем в Донецке состоится целый цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе. В 9:30 на центральной площади города пройдет возложение цветов и игрушек у мемориального стенда с именами погибших ребят. В небо запустят ровно 130 воздушных шаров - по количеству маленьких жителей.

- Неравнодушные жители смогут в течение всего дня возложить цветы и игрушки к мемориалам в своих городах и районах Донецкой Народной Республики, чтобы почтить память безвременно ушедших ангелов Донбасса, - рассказали в МИД ДНР.

После, в 11:00, стартует онлайн-конференция, что также послужит призывом привлечь к ответственности всех военных преступников, виновных в гибели и ранениях детей в Донбассе. В ней будут задействованы представители государственных и общественных организаций ДНР и ЛНР, России, Южной Осетии и Абхазии.

А вечером в центре Донецка на бизнес-центр «Пушкинский» направят луч света, который будет транслировать имена всех 130 погибших детей.

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