В Москве почтят память погибших детей Донбасса высадкой роз

Россияне поименно вспомнят безвременно ушедших на небеса ангелов, чьи жизни оборвали украинские обстрелы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 27 июля, в Донском монастыре Москвы в 15:00 состоится высадка роз по числу погибших детей Донбасса. Таким образом россияне почтят память безвременно ушедших на небеса ангелов, чьи жизни оборвали украинские обстрелы.

Тем временем в Донецке состоится целый цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе. В 9:30 на центральной площади города пройдет возложение цветов и игрушек у мемориального стенда с именами погибших ребят. В небо запустят ровно 130 воздушных шаров - по количеству маленьких жителей.

- Неравнодушные жители смогут в течение всего дня возложить цветы и игрушки к мемориалам в своих городах и районах Донецкой Народной Республики, чтобы почтить память безвременно ушедших ангелов Донбасса, - рассказали в МИД ДНР.

После, в 11:00, стартует онлайн-конференция, что также послужит призывом привлечь к ответственности всех военных преступников, виновных в гибели и ранениях детей в Донбассе. В ней будут задействованы представители государственных и общественных организаций ДНР и ЛНР, России, Южной Осетии и Абхазии.

А вечером в центре Донецка на бизнес-центр «Пушкинский» направят луч света, который будет транслировать имена всех 130 погибших детей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Художник, он и в окопе художник

Фестиваль фронтового искусства ZOV в честь 107-летия Михаила Матусовского объявили в ЛНР (подробнее)