Стационарные телефоны ЛНР переходят на российскую нумерацию

ЛНР переходит на российский код стационарной связи. Фото: МЧС ДНР

Телефонная связь в Луганской Народной Республике продолжает интегрироваться в общероссийскую систему. С 25 июля стационарная связь в ЛНР переходит на номер в коде российской системы нумерации «857». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

— Для звонков из России на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857-код города-номер абонента». Минкомсвязи ЛНР обращает внимание, что сейчас звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, г. Попасная недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.

В пресс-службе отметили, что для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате «0-0-7-код города-номер абонента».

Напомним, что с 7 мая 2022 года жители ЛНР получили дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам.

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