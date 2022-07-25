В Старомихайловке ранена девочка-подросток

В поселке Старомихайловка ранена девушка-подросток 2008 года рождения. Фото: ТГ/Кулемзин
Украинские боевики открыли огонь по Старомихайловке, обстреляв населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате этого ранения получила девушка-подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
— В результате обстрела пгт. Старомихайловка во дворе своего дома по адресу: ул. Партизанская, 1, получила ранение девушка 2008 года рождения. Со сквозным пулевым ранением бедра пострадавшая доставлена в хирургическое отделение детской больницы, — отметил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
Ранее в Старомихайловке был зафиксирован пожар по адресу улица Партизанская, 2. Причину возгорания выясняют.
Тем временем в результате обстрела со стороны ВФУ зафиксированы повреждения в Горловке по адресам: улица Панфилова 8, 4, 18. В селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) зафиксированы прилеты вражеских снарядов за горловской бумажной фабрикой и на улице Рихтера.
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