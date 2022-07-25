Из-за обстрелов ВФУ Горловки погиб мирный житель и ранены две женщины

Наибольшие разрушения в Никитовском районе Горловки получила квартира по адресу Ртутная, 27. Фото: пресс-служба администрации Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Никитовскому району Горловки. В результате этого погиб один мирный житель и еще две женщины получили ранения. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Вследствие обстрела со стороны ВФУ частично обесточен поселок шахты им. Н. А. Изотова и поселок Стальсбыт, полностью (Никитовский район Горловки). Зафиксированы многочисленные разрушения по улице Алмазной, 1 (частный жилой дом) и Ртутной, 27.

Глава администрации Горловки Иван Приходько отметил, что по улице Ртутная, 27 значительные повреждения получила квартира №27. Обстрел Никитовского района Горловки велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Майорске. Всего было выпущено девять снарядов калибром 122 мм.

В Штабе территориальной обороны сообщили, что свыше двух тысяч бытовых абонентов остались без электроснабжения.

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