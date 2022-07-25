Под огнем ВФУ Киевский район Донецка

Из-за обстрелов 500 абонентов района ЖД вокзала остались без электричества (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики открыли огонь по Киевскому району столицы Донецкой Народной Республики. В результате обстрела повреждена высоковольтная линия 6 кв, а также девять трансформаторных подстанций поселка третий Восточный. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Повреждена высоковольтная линия 6 кВ, обесточены девять трансформаторных подстанций поселка 3-й Восточный. Также обесточено пять трансформаторных подстанций, 500 абонентов района железнодорожного вокзала остались без энергоснабжения, — отметили в СЦКК.

Кроме того, по улице Куинджи, 61 повреждены линии энергоснабжения и связи.

Обстрел Киевского района велся с позиций украинских боевиков, которые находятся в Первомайском. Они выпустили пять снарядов калибром 152 мм.

Тем временем ВФУ открыли огонь по поселку Гольмовский в Горловке. По улице Никитовское шоссе, 9 зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом.

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