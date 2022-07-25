ЦРБ закрывает четыре отделения в Донецке, Макеевке и Харцызске

В Донецке, Макеевке и Харцызске закрылись отделений ЦРБ. Фото: пресс-служба ЦРБ ДНР

Центральный Республиканский Банк ДНР закрывает четыре отделения в трех городах Республики. Клиенты-физлица таких отделений будут автоматически переведены на обслуживание в соседние банки. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального Республиканского Банка.

— Сообщаем, что с 25 июля 2022 года прекращают деятельность следующие отделения ЦРБ:

Отделение № 0001/03 в г. Донецке по адресу: ул. Артема, д. 58 б. Клиенты-физические лица данного отделения будут переведены на обслуживание в Отделение № 0001/04 по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 34 «б».

Отделение № 0001/42 в г. Донецке по адресу: г. Донецк, пр. Александра Матросова, д. 1. Клиенты-физические лица данного отделения будут переведены на обслуживание в Отделение №0001/41 по адресу: пр. Александра Матросова, 1.

Отделение № 0018/05 в г. Макеевке по адресу: ул. Московская, д.58. Клиенты-физические лица данного отделения будут переведены на обслуживание в Центральные отделение № 0018/01 по адресу: г. Макеевка, мкр-н Солнечный,12.

Отделение № 0026/16 в г. Харцызске по адресу: ул. Первомайская, 5а. Клиенты данного отделения будут переведены на обслуживание в Центральное отделение № 0026/01 по адресу: г. Харцызск, ул. Пролетарская, 39.

Также в банке отметили, что возобновляется работа отделения по адресу: улица Тренева, 1. Клиентам отделения доступны все финансовые услуги ЦРБ.

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