В Новоазовске ремонтируют центральную районную больницу

Московские специалисты ремонтируют больницу в Новоазовске. Фото: пресс-служба Минздрава ДНР

Ремонтно-восстановительные работы проходят в Новоазовской центральной районной больнице. Сейчас специалисты организации «Энергия-Ом» (Москва) устанавливают систему противопожарной сигнализации, монтируют электросети и занимаются чистовой отделкой стен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Специалисты полностью демонтировали системы внутреннего освещения, радиаторы отопления, сантехническое оборудование, оконные и дверные блоки. Сейчас начался монтаж систем противопожарной сигнализации, внутренней локальной сети и телефонии, проводов электросети, — отметили в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что после завершения ремонта в главном корпусе строители начнут работы во втором. Запланировано приобретение мебели и оборудования, благоустройство и ограждение территории.

Сообщается, что восстановительные работы ведутся в рамках шефства Московской области над Новоазовским районом.

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