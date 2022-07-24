В Рубежное привезли гуманитарную помощь, предоставленную Союзом армян России

В сборе помощи также участвовали ветераны погранвойск Луганщины и воспитанники Луганского учебно-воспитательного объединения «Восток». Фото: ОП ЛНР

В освобожденный от киевских силовиков город Рубежное привезли гуманитарную помощь для работников бюджетной сферы. Ее доставили представители Общественной палаты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу ОП ЛНР.

- Сегодня мы приехали в очередной раз в Рубежное и привезли гуманитарную помощь, предоставленную Союзом армян России и переданную через представителей армянской диаспоры Республики, а именно членом палаты Варданом Айрапетяном. Гумпомощь направлена для педагогов и работников здравоохранения, - пояснил председатель Общественной палаты Республики Алексей Карякин.

Уточняется, что в сборе помощи для рубежанцев также участвовали члены содружества ветеранов погранвойск Луганщины «Союз-граница» и воспитанники Луганского учебно-воспитательного объединения «Восток», которые собрали вещи для местных детей.

Как отметила координатор центра гуманитарной помощи в Рубежном Ольга Новикова, это действительно важная поддержка.

- С начала военного конфликта у нас не работают, к сожалению, ни магазины, ни рынки, нет источника пополнения одежды для детей, оставшихся жить вместе с родителями в городе, - рассказала она.

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