В Мариуполе разминировали пляжи

Пляжи Мариуполя безопасны. Фото: Телеграм «Оплот ТВ»

В Мариуполе завершено разминирование городских пляжей. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Константин Иващенко.

- В этом году на подготовку пляжей к открытию сезона, как никогда раньше, было задействовано огромное количество ресурсов, поскольку вопрос безопасности был для нас определяющим. И сегодня, благодаря усилиям военных Российской Федерации, специалистов МЧС, а также коммунальных служб, я могу ответственно заявить: жизни отдыхающих опасности нет, - заявил мэр Мариуполя.

Он рассказал, что администрация получила акты о полном разминировании городского пляжа и пляжа «Песчанка». Также благоустроены популярные зоны отдыха.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря. Освобожден от украинских боевиков 21 апреля этого года. В Мариуполе проходит большая стройка, в то время как работы по разминированию жилых, общественных и производственных зданий продолжаются.

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