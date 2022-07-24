В Кировском районе Донецка погиб мужчина. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 24 июля, в Донецке в Кировском районе погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, при обстреле Кировского района сегодня в 05:40 во дворе собственного дома по ул. Абакумова, 12 погиб мужчина 1970 г.р., - рассказал в своем телеграм-канале мэр города.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в ДНР один мирный житель погиб, еще трое, в том числе подросток 2005 г.р. с ранее освобожденной Владимировки, – ранены.

По данным СЦКК, ВСУ за минувшие сутки 46 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 344 боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Гольмовского, Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Новоселовки, Яковлевки, Ясиноватой, Спартака, Макеевки, Старомихайловки и Еленовки.

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