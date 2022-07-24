ВСУ за сутки 46 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 12 городов и сел

За сутки противник выпусти 344 боеприпаса. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ за сутки 46 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 344 боеприпаса. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Гольмовского, Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Новоселовки, Яковлевки, Ясиноватой, Спартака, Макеевки, Старомихайловки и Еленовки, - говорится в сводке.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя в Кировском районе Донецка. Ранения получили трое гражданских в Киевском районе Донецка и Спартаке, из них один парень-подросток 2005 г.р. с ранее освобожденной территории – с Владимировки.

Повреждено 15 домостроений в Кировском и Киевском районах Донецка и Горловке, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял РСЗО «Град» (включая зажигательные боеприпасы), артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские боевики 41 раз обстреляли ДНР.

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