Очередной конвой от МЧС России доставил в Луганск 100 тонн муки

МЧС России регулярно доставляет в ДНР и ЛНР гуманитарные грузы с продуктами, медицинскими изделиями и оборудованием. Фото: МЧС ЛНР

В столицу Луганской Народной Республики доставили очередной гуманитарный груз от МЧС России. В него вошли продукты питания (мука) общим весом в 100 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из 10 автомобилей, доставил в Республику продукты питания (мука) общим весом 100 тонн. По окончании автомобили колонны направились в Донской спасательный центр, пройдя все необходимые таможенные процедуры, — отметили в ведомстве.

В сообщении подчеркнули, что доставка осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами международного законодательства, а в пути внештатных ситуаций не произошло.

Напомним, что предыдущий гуманитарный конвой доставил в Луганск продукты питания, бутилированную воду, предметы гигиены и первой необходимости общим весом 44 тонны. Он прибыл в столицу ЛНР 21 июля.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, есть повреждения

На улице Слепнева поврежден газопровод, дома и автомобиль (подробнее)