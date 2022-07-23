ВФУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, есть повреждения

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования открыли огонь по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Обстрел велся из населенного пункта Красногоровка. В результате украинской агрессии повреждения получили дома, автомобиль и газопровод на улице Слепнева в Кировском районе и жилой дом в Петровском районе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— ВФУ с позиций в Красногоровке открыли огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по жилым кварталам Кировского района города, — уточнили в Штабе.

По данным СЦКК, по району было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм. Повреждения зафиксированы по адресам: улица Слепнева 57, 62. В Петровском районе повреждено остекление дома, хозяйственная постройка и забор по адресу: улица Академика Павлова, 1.

Тем временем ВФУ нанесли ракетный удар по Ясиноватой. Украинские боевики ведут обстрел с позиций, расположенных в Авдееевке с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

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