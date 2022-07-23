Союзные войска ДНР, ЛНР и России уничтожили более 70 украинских боевиков

Союзное войско ДНР, ЛНР и РФ продолжает наносить удары противнику Фото: Дмитрий СТЕШИН

Союзные войска Донецкой и Луганской Народных Республик совместно с Вооруженными силами России продолжают освобождать территорию ДНР от украинских боевиков. За предыдущие сутки противник понес потери в живой силе в количестве более 70 человек. Об этом сообщили в Народных милициях ДНР и ЛНР.

— Совместными действиями военнослужащих уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: пять единиц автомобильной техники, три бронетранспортера и более сорока человек личного состава, — заявили в оборонном ведомстве ДНР.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко сообщил, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понес потери в живой силе и технике. Было уничтожено 32 человека личного состава, три танка, шесть бронетранспортеров и четыре единицы автомобильной техники.

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