От обстрелов ВФУ за сутки ранены семь человек

ВФУ открыли огонь по Кировскому району Донецка, пострадало здание хлебозавода. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки по ДНР выпустили 301 боеприпас, в результате чего семь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— За прошедшие сутки, по информации СЦКК ДНР, противник выпустил 301 снаряд из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120 и 82-мм минометов, — сообщили в оборонном ведомстве.

Огонь велся по 16 населенным пунктам Республики: Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Ясиноватая. В результате украинской агрессии поврежден 31 жилой дом и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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