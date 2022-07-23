ВФУ, отступая из Северодонецка, уничтожили лабораторию санэпидемслужбы

Главврач республиканской СЭС в ЛНР рассказал, что украинские боевики уничтожили здание лаборатории в Северодонецке. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

Вооруженные формирования Украины уничтожили санитано-эпидемиологическую лабораторию при отступлении из Северодонецка. Прямое попадание крупного снаряда уничтожило здание. Об этом сообщил главный республиканский врач ЛНР, главврач республиканской СЭС Дмитрий Докашенко.

— На этой территории не было возможности провести такое количество исследований, поэтому вирусы там вряд ли выращивали. Это чистая ПЦР-лаборатория, где проводили исследования биологического материала от больных людей, — подчеркнул он.

Докашенко также отметил, что украинские боевики даже не пытались вывезти из лаборатории новое оборудование. Современные квантумы — ПЦР последнего поколения — остались там. в количестве шести штук.

Лаборатория Северодонецка занимала площадь чуть более 100 кв.м. В здание лаборатории было прямое попадание крупного заряда, и сейчас оно разрушено.

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