В ДНР завели уголовные дела против командиров ВСУ Сирченко, Кураша, Майстренко и Вессера

Их преступные приказы привели к гибели и ранению десятков мирных жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики открыла уголовное производство в отношении четырех командиров украинской армии и подчиненных им военнослужащих, причастных к гибели мирного населения Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что речь идет о командире 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ С.А. Сирченко, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Е.Ю. Кураше, 54-й отдельной механизированной бригады А.С. Майстренко, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады В.В. Вессере, которые оказались причастны к обстрелам Донецка, Горловки, Ясиноватой и Макеевки с 6 по 16 июля текущего года. Следствие установило, что их преступные приказы привели к гибели и ранению десятков мирных жителей ДНР.

В отношении указанных командиров вооруженных подразделений Украины возбуждены уголовные дела по статье «Теракт» (ст. 229 УК ДНР).

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