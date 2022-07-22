Украинские войска за сутки почти сто раз открывали огонь по ДНР

Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР
В Донецкой Народной Республике сообщили о 96 фактах ведения огня со стороны украинских войск за прошедшие сутки. В ее направлении противник применял реактивные системы залпового огня «Град», ствольную артиллерию калибром 155, 152 и 122 мм, неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм, танковое вооружение и минометы. Всего по территории Республики были выпущены 660 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Калининский, Никитовский и Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Доля и Еленовка, - проинформировали наблюдатели.
В результате обстрелов в ДНР погиб один и были ранены 7 человек.
Кроме того, снарядами повреждены 38 домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.
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