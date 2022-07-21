В Краснодоне семья получила новый дом взамен разрушенного ВСУ

В Краснодоне в этом году пять семей, которые лишились домов во время войны, получат новое жилье. Фото: администрация Краснодонщины

Семья Куренских из поселка Новосветловка, чей дом был разрушен в результате боевых действий в 2014 году, получила новый дом в Краснодоне в рамках государственной целевой программы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.

- Сделка купли-продажи недвижимого имущества была проведена в Краснодоне 21 июля. Жилье приобретено для семьи Куренских из поселка Новосветловка. До недавнего времени люди вынуждены были жить в съемном жилье, а теперь у них свой дом в Краснодоне, – говорится в сообщении.

Начальник управления архитектуры, чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения администрации Краснодонщины Андрей Комисарчук отметил, что в рамках госпрограммы реализована уже третья сделка.

- Ранее жилье приобрели для семьи Дежиных-Брюх и Раисы Ганжи. В текущем году предусмотрено приобретение еще двух объектов недвижимости для семей из Краснодона, утративших свое жилье в результате вооруженной агрессии со стороны Украины, – добавил он.

Также в ходе реализации данной программы в 2022 году в ЛНР планируется восстановить более 200 частных домов, поврежденных в ходе боевых действий.

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