Обе позиции противника находились на донецком направлении Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки силам русской коалиции удалось ликвидировать две огневых точки ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что противник продолжает нести потери в живой силе и технике.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две единицы автомобильной техники, бронетранспортер и двадцать человек личного состава, - заявил он.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что союзные силы сумели также подавить две огневые точки ВСУ в районе Красногоровки.

Тем временем бойцам Луганской Народной Республики удалось ликвидировать более 30 киевских силовиков. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства Республики противник лишился 31 человека личного состава, 6 бронетранспортеров, 3 автомобилей и 2 долговременных огневых точек.

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