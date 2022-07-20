Владимир Машков рассказал, какие спектакли хочет привезти в Донецк

Владимир Машков рассказал о планах в Донецке. Фото: ДАН

Сегодня, 20 июля, народный артист РФ и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков встретился с творческой интеллигенцией Донецка в здании Сцены на Садовом Донецкой муздрамы. После встречи он сообщил журналистам о намерении показать на донецкой сцене спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича, с которого началась его актерская биография.

Машков признался, что, будучи молодым актером, испугался, когда художественный руководитель театра Олег Табаков предложил ему роль Абрама Ильича Шварца.

- Я не понимал, как 22-летний молодой человек может сыграть старого еврея-алкоголика, который безумно любит своего сына. Это было испытание, — сказал Машков.

Он также хочет привезти в Донецк спектакль «Бумбараш», где задействована вся труппа Московского театра Олега Табакова.

Кроме этого, Владимир Машков ответил на вопрос о персональных санкциях за поддержку ДНР и ЛНР.

- Есть такая замечательная пьеса - «Ревизор» Гоголя. Там есть одна интересная фраза: «Если Бог хочет наказать, он, прежде всего, отнимет разум!» Составление этих списков, санкций… Это делают люди, которые пожертвовали своим разумом, - подчеркнул Машков.

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