«Это делают люди, которые пожертвовали своим разумом»: Владимир Машков в Донецке ответил на вопрос о персональных санкциях со стороны Евросоюза

Владимир Машков напомнил чиновникам Евросоюза известную цитату из произведения Гоголя. Фото: ДАН

Сегодня, 20 июля, российский актер театра и кино, народный артист РФ Владимир Машков встретился с творческой интеллигенцией Донецка в здании Сцены на Садовом Донецкой муздрамы. После встречи он ответил на вопросы журналистов. В частности, о санкциях по отношению к нему со стороны властей Евросоюза.

- Есть такая замечательная пьеса - «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. Там есть одна интересная фраза у Антон Антоновича Сквозник-Дмухановского: «Если Бог хочет наказать, он, прежде всего, отнимет разум!» Вот я думаю, составление этих списков, санкций… Это делают люди, которые пожертвовали своим разумом. В честь чего — я не знаю, - подчеркнул Машков.

Он добавил - главное, чтобы сами составители этих санкционных списков в них не запутались.

- В списках у меня довольно приятная компания, плюс еще и русское золото туда включили. Вот с этим они поторопились! — сказал актер.

Напомним, Владимир Машков поддержал признание ДНР и ЛНР, а также Специальную военную операцию РФ на территории Украины. Из-за этого власти Латвии в марте запретили въезд в страну. Теперь актеру грозят еще и персональные санкции со стороны ЕС.

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