В ЛНР рассказали, как националисты в Славянске проводят принудительную мобилизацию мужчин

Боевики проводят в городе поуличные и поквартальные рейды (иллюстрация) Фото: Александр КОЦ

Боевики нацбатальона «Айдар»* проводят в Славянске принудительную мобилизацию мужчин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он рассказал, что националисты проводят в городе поуличные и поквартальные рейды для того, чтобы выявить максимальное количество тех, кто пригоден к службе.

- Сейчас их видели на улице Артема, где они переходят от дома к дому вламываясь в квартиры и офисы. Всем найденным мужчинам, условно пригодным к службе, насильно вручают повестку и требует немедленно явиться в военкомат, - написал посол.

Он отметил, что на выездах из города и переходах между районами поставлены блокпосты, где ведется такой же тотальный отлов и мобилизация.

Напомним, ранее сообщалось, что мобилизация ЛНР в 2022 году не затронет жителей освобожденных от киевских силовиков районов. Сейчас на этих территориях уже созданы и приступили к работе военные комиссариаты Луганской Народной Республики, и все патриотически настроенные мужчины, желающие поступить на военную службу в Народную милицию ЛНР, смогут обратиться туда.

* Запрещенная в России организация

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