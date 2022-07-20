К восстановлению Ясиноватой приступят на этой неделе

Если строители приступят к работам в срок, то к сентябрю удастся завершить ремонт всех намеченных соцобъектов в городе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В прифронтовом городе Ясиноватая планируют начать восстановительные работы. Содействие в их проведении окажет Челябинская область России. Об этом сообщил ДАН руководитель местной администрации Дмитрий Шевченко.

Он рассказал, что в данное время ведется закупка необходимых материалов, все объекты обследованы. И если пойдет по плану, то с этих выходных начнется восстановление одной из школ.

- Подрядчик здесь, со строителями предварительно команду набрали. Всего задефектовано пять объектов: две школы, два детских садика и детская поликлиника, - сказал градоначальник.

По слова мэра, при условии, если строители приступят к работам в срок, то к сентябрю удастся завершить ремонт всех намеченных соцобъектов в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что в восстановлении разрушенных боями Ясиноватой и Волновахского района ДНР помогут сразу два региона России - Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Их командам предстоит сложный объем робот, так как населенные пункты сильно разрушены украинскими обстрелами.

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