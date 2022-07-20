Восстановлено движение пассажирских поездов на направлении Луганск - Ясиноватая

Поезд из Луганска будет ходить до станции Макеевка-пассажирская. Фото: Минтранс ДНР

Луганская железная дорога возобновила ранее приостановленное по техническим причинам движение пассажирских поездов на направлении Луганск - Ясиноватая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

Восстановлено курсирование следующих составов пассажирских поездов:

- №603 Ясиноватая – Луганск, отправление со станции Макеевка-пассажирская в 07:51 по нечетным числам;

- №604 Луганск – Ясиноватая, отправление из Луганска в 08:20 по четным числам.

Также ЛЖД возобновила приостановленное по техническим причинам движение пригородных поездов через поселок городского типа Родаково.

- С сегодняшнего дня и до отмены по техническим причинам изменяется расписание поезда № 6483 сообщением Мануиловка - Родаково, – говорится в сообщении пресс-службы Правительства ЛНР.

Поезд будет отправляться из Мануиловки в 07:50 (вместо 08:02) и далее прибывать на станции:

- Кипучая в 08:00-08:01;

- Коммунарск в 08:13-08:14;

- Славяносербск в 08:33-08:34.

Конечная остановка в Родаково будет в 08:48 (вместо 09:00).

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