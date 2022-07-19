В Мариуполе идет подготовка к экспорту зерна Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мариупольский морской порт начал подготовку к экспорту зерна, чтобы, как только урожай пшеницы будет собран, его можно было отгружать. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на администрацию порта.

- Сейчас готовятся мощности под зерно. Как раз идет уборка урожая и потом пойдет очень интенсивная работа по вывозу зерна. Готовятся емкости под зерно, техника перегрузочная, другие специальные приспособления. Электроэнергию проверяем, чтобы все было исправно, и когда придут сюда, мы начали интенсивно работать, - рассказала в администрации порта.

На данный момент также ремонтируют краны и малую технику, а также идет ремонт электроподстанций. Первое судно под зерно может прийти в порт уже на этой или следующей неделе.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что порт планируется использовать для быстрой доставки строительных материалов, а также экспорта зерна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы победим, другого не дано»: В ДНР наградили бойцов оперативно-боевого тактического подразделения «Каскад»

Ордена и медали военнослужащим вручил Глава Республики Денис Пушилин (подробнее)