Три вражеских установки реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» были уничтожены силами русской коалиции

Освободительный марш продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в ходе боев за Донбасс силы русской коалиции уничтожили в общей сложности более 50 украинских боевиков и две огневые позиции противника. Об этом сообщили в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской Народных Республик.

Там отметили, что бойцам также удалось поразить часть военной техники националистов.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО «Ураган», две БМ-21 «Град», два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, защитникам Донбасса удалось подавить две огневые точки ВСУ в районах Авдеевки и Желанного.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в ходе боестолкновений с подразделениями Республики за прошедшие сутки противник потерял 20 человек личного состава, 2 бронетранспортера и 3 военных автомобиля.

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