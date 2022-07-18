Союзные силы подавили четыре огневых точки ВСУ в Марьинке

Освободительная операция в Донбассе продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы народных республик и России продолжают освободительную операцию в Донбассе. За прошедшие сутки им удалось уничтожить несколько позиций ВСУ, расположенных в Марьинке. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка, - уведомил он.

Представитель оборонного ведомства Республики также добавил, что благодаря совместным усилиям военнослужащим ДНР и РФ удалось уничтожить две установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и два военных автомобиля украинских боевиков.

Тем временем в Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о своих результатах в уничтожении живой силы и техники ВСУ. По данным ведомства, военнослужащими ЛНР за сутки были обезврежены 57 киевских силовиков, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля противника.

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