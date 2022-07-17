В Мариуполе отметили День металлурга

Массовые гуляния продлились в Мариуполе по самого вечера Фото: Александр ИВАНОВ

В освобожденном Мариуполе отметили День Металлурга. В программу вошли выступление мариупольского эстрадно-симфонического оркестра, выступление заслуженного артиста России Сергея Куприка, массовые гуляния и выставка трофейного оружия. Об этом сообщили в Донецком информационном агентстве.

— Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр собрал десятки слушателей и поклонников живой инструментальной музыки. В парке имени Гурова бойцы Народной милиции ДНР весь день угощают жителей города солдатской кашей. Народные гуляния по случаю Дня Металлурга в парке имени Гурова продолжатся до 20.00. Впереди горожан и гостей города ждет большая концертная программа, а также выступление Заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Куприка, — сообщили в агентстве.

Кроме того, в парке исполнили песни артисты Донецкого академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. А трофейная включала снайперские винтовки, джавелины, лавы, а также БТРы, танки и БМП. Всего было представлено свыше 30 единиц оружия.

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